Почти 50 жительниц Пензенской области удостоены медалей «Материнская доблесть» Общество

Пенза, 13 марта 2018. PenzaNews. 49 жительниц Пензенской области удостоены медали «Материнская доблесть». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтруда.

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Награды II степени получили 14 многодетных матерей, воспитавших пятерых и более детей.

Медалью «Материнская доблесть» III степени отмечены 35 женщин, у которых более трех детей.

Вручение наград состоялось в муниципальных районах и городских округах в торжественной обстановке.

Медаль на колодке «Материнская доблесть» представляет собой стилизованную десятиконечную звезду с чередующимися позолоченными и посеребренными рельефными лучами со штрапами диаметром 42 мм, с накладкой в центральной части диаметром 29 мм.

Накладка представляет собой медальон золотистого цвета, в центре которого на зеленом фоне изображены мать с ребенком, выполненные из металла золотистого цвета. Нижняя часть представляет собой венок из листьев дуба золотистого цвета, перевитый золотистой лентой, над которой по кругу расположена надпись «Материнская доблесть», выполненная эмалью зеленого цвета.

На оборотной стороне медали в центре находится надпись «Материнская доблесть», под которой указана степень, еще ниже — номер. В верхней части по полукругу расположена надпись «Пензенская область». Все надписи на медали выпуклые.

Колодка размером 30 на 19 мм обтянута муаровой лентой зеленого цвета с полосками желтого цвета шириной 2 мм по бокам.

Знак медали при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой.

На оборотной стороне колодка нагрудного знака имеет безопасную булавку для крепления к одежде.