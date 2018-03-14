Грант планируется выделить на проект пензенского ЦМИТа, посвященный беспилотникам Общество

Пенза, 14 марта 2018. PenzaNews. Фонд содействия инновациям в рамках конкурсного отбора по программе «Поддержка центров молодежного инновационного творчества» рекомендовал к финансированию заявку пензенского ЦМИТа «От идеи до модели».

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Как сообщает пресс-служба регионального Минпрома, в рамках проекта «Создание типового регионального центра компетенций беспилотных транспортных средств наземного типа» в Пензенской области планируется организовать специализированную площадку, на которой будут заниматься развитием этой темы.

В ее основе будет находиться коллектив единомышленников, располагающий развитой материально-технической и методологической базой.

Активными участниками данного проекта станут и другие ЦМИТы региона.

В частности, на базе «ИнТехно» будут изготовлены комплекты наборов для сборки беспилотных платформ собственной разработки в масштабе 1:10. Члены никольского центра «Tехnik» и пензенского «Придумал? Сделай!» будут участвовать в разработке методического сопровождения проекта и оказывать технико-технологическую помощь.

В рамках указанного проекта планируется обучить детей старше шести лет обслуживанию, ремонту и модернизации существующих беспилотных транспортных средств, а подростков от 12 лет — их проектированию, изготовлению и программированию.

Кроме того, созданным центром будут проводиться регулярные соревнования.

Согласно информации на сайте Фонда содействия инновациям, сумма гранта по данному направлению не может превышать 3 млн. рублей, при этом проект по вовлечению школьников и студентов в научно-техническую и инновационную деятельность необходимо реализовать за 15 месяцев.

Работы должны быть направлены на взаимодействие с партнерами по всероссийским и международным мероприятиям, а также включать в себя междисциплинарные направления и межрегиональное взаимодействие.