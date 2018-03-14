Сергей Афонин назначен заместителем прокурора Тамалинского района Общество Пенза, 14 марта 2018. PenzaNews. Старший советник юстиции Сергей Афонин, который ранее занимал должность нижнеломовского межрайонного прокурора, назначен заместителем прокурора Тамалинского района Пензенской области. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Соответствующий приказ подписал глава Генпрокуратуры РФ Юрий Чайка. Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, исполняющей обязанности нижнеломовского межрайонного прокурора назначена Татьяна Карташова, работающая заместителем. Сергей Афонин состоял в должности нижнеломовского межрайонного прокурора Пензенской области с марта 2013 года по март 2018 года. За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся генеральным прокурором РФ и прокурором Пензенской области. Нашли ошибку в тексте?

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