EN
14:27:15 Пятница, 16 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Педагоги пензенской станции юных туристов будут сотрудничать с коллегами из Казахстана

09:58 | 16.03.2018 | Общество

Печать

Пенза, 16 марта 2018. PenzaNews. Меморандум о научно-педагогическом сотрудничестве заключен между пензенской областной станцией юных туристов и центром детско-юношеского туризма и экологии города Уральска Казахстана.

Педагоги пензенской станции юных туристов будут сотрудничать с коллегами из Казахстана

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Церемония состоялась в ходе рабочего визита в Пензу делегации акимата Западно-Казахстанской области под руководством заместителя директора областного центра детско-юношеского туризма и экологии Айгуль Адиловой в четверг, 15 марта.

Читайте также

Учащимся пензенских школ вручены культурные дневники

Для представителей Казахстана провели презентацию существующих проектов в ходе круглого стола. В частности, был рассмотрен опыт работы станции юных туристов, социально-педагогического колледжа, Института регионального развития и школы №70.

Затем участники семинара посетили открытое занятие по спортивному туризму педагога дополнительного образования центра детского творчества Бессоновского района Игоря Вржижевского на базе школы имени С.Е. Кузнецова в Чемодановке, школьный музей в Кижеватово и скалодром «Альптур».

В пятницу, 16 марта, делегация посетит музей-заповедник «Тарханы», сообщает пресс-служба регионального Минобразования.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
Юлия Герасина представит Пензенскую область в финале конкурса «Воспитать человека» Пензенская полиция готова обеспечить безопасность при проведении выборов 18 марта
Проверка организована по факту тройного ДТП под Кузнецком, в котором погиб человек В Каменке пожилая женщина лишилась 130 тыс. рублей после общения в соцсети
Жительнице Иссинского района исполнилось 100 лет Дело возбуждено после смерти мужчины, избитого в Тамале незадолго до Нового года
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама