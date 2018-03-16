Педагоги пензенской станции юных туристов будут сотрудничать с коллегами из Казахстана Общество Пенза, 16 марта 2018. PenzaNews. Меморандум о научно-педагогическом сотрудничестве заключен между пензенской областной станцией юных туристов и центром детско-юношеского туризма и экологии города Уральска Казахстана. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Церемония состоялась в ходе рабочего визита в Пензу делегации акимата Западно-Казахстанской области под руководством заместителя директора областного центра детско-юношеского туризма и экологии Айгуль Адиловой в четверг, 15 марта. Читайте также

Учащимся пензенских школ вручены культурные дневники Для представителей Казахстана провели презентацию существующих проектов в ходе круглого стола. В частности, был рассмотрен опыт работы станции юных туристов, социально-педагогического колледжа, Института регионального развития и школы №70. Затем участники семинара посетили открытое занятие по спортивному туризму педагога дополнительного образования центра детского творчества Бессоновского района Игоря Вржижевского на базе школы имени С.Е. Кузнецова в Чемодановке, школьный музей в Кижеватово и скалодром «Альптур». В пятницу, 16 марта, делегация посетит музей-заповедник «Тарханы», сообщает пресс-служба регионального Минобразования. Нашли ошибку в тексте?

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