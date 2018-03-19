В Кузнецке введен карантин по гриппу и ОРВИ Общество

Кузнецк, 19 марта 2018. PenzaNews. Карантин введен в Кузнецке Пензенской области с понедельника, 19 марта, в связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Златогорский.

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«На время действия карантина запрещается проведение массовых общественных мероприятий в учреждениях культуры, образования, спорта и других организованных коллективах и закрытых помещениях», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации.

В мэрии добавили, что руководителям организаций рекомендовано ввести усиленный санитарно-противоэпидемический и дезинфекционный режим, а также использование медицинских масок работниками, которые в силу своей деятельности часто контактируют с другими людьми.

Продолжительность ограничительных мероприятий будет зависеть от дальнейших указаний представителей Роспотребнадзора.