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Штрафовать за отсутствие светоотражающих жилетов водителей не будут — ГИБДД

14:20 | 19.03.2018 | Общество

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Пенза, 19 марта 2018. PenzaNews. Несоблюдение нормы правил дорожного движения, обязывающей водителей иметь на себе куртку или жилет со светоотражающими элементами в случае вынужденной остановки или ДТП вне населенных пунктов в темное время суток, а также в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей части или обочине, не повлечет административной ответственности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госавтоинспекции Пензенской области.

Штрафовать за отсутствие светоотражающих жилетов водителей не будут — ГИБДД

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Данная норма ПДД является регулятивной, то есть определяющей порядок поведения участников дорожного движения, в данном случае — водителей транспортных средств», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что в наличии жилета должны быть заинтересованы в первую очередь сами автомобилисты, поскольку в стране происходит большое количество наездов на водителей, вышедших из машины и находящихся на проезжей части или обочине — в 2017 году в России было зафиксировано 386 подобных ДТП, в Пензенской области — 13.

«Что касается контроля со стороны сотрудников Госавтоинспекции, то они будут информировать водителей транспортных средств о необходимости применения таких жилетов при нахождении на проезжей части в случаях ДТП или вынужденной остановки. Это будет осуществляться как в процессе надзора за дорожным движением, так и при проведении информационно-профилактических мероприятий с работниками АТП, таксопарков и курсантами автошкол», — отмечается в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувшее воскресенье, 18 марта, вступило в силу постановление правительства России, которым раздел №2 ПДД «Общие обязанности водителей» дополнен пунктом 2.3.4. Он обязывает водителей в ряде случаев надевать на себя светоотражающий жилет.
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