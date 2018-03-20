В Пензенской области выполнен план 2017 года по реализации указа о доступном жилье Общество

Пенза, 20 марта 2018. PenzaNews. Все индикативные показатели, которых требовалось достичь в 2017 году в рамках реализации указа президента России Владимира Путина от 7 мая 2012 года №600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», достигнуты в Пензенской области. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Семенов.

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«Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов — важнейший показатель, характеризующий доступность ипотеки на территории региона. Указом установлен целевой показатель для всей Российской Федерации — 815 тыс. кредитов. Плановый показатель для Пензенской области на 2017 год — 7 тыс. ипотечных жилищных кредитов. Предоставлено фактически 9 тыс. 541 на сумму 13,9 млрд. рублей», — сказал он в ходе заседания, посвященного реализации майских указов, которое состоялось во вторник, 20 марта.

По мнению Дмитрия Семенова, это свидетельствует о том, что «комплекс принимаемых мер по стимулированию жилищного строительства работает».

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«Второй показатель — превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту по отношению к индексу потребительских цен [не более 2,2 процентных пункта в целом по России]. Плановый показатель для Пензенской области на 2017 год — 8,5%. По итогам года значение показателя — 8,2%. Плановый показатель выполнен», — констатировал зампред облправительства.

Он отметил, что целевой показатель для индекса цен на первичном рынке жилья указом не установлен.

«Плановый показатель для Пензенской области на 2017 год 102%. Фактический по итогам IV квартала — 99,6%, за весь 2017 год — 101,8%. Плановый показатель выполнен», — уточнил Дмитрий Семенов.

По его словам, данные об удельном весе семей, получивших квартиры и улучшивших жилищные условия, среди тех, что состоят на учете в качестве нуждающихся, будут получены только к июню, однако, по предварительным данным, желаемый результат достигнут.

«Общая площадь расселенного аварийного жилого фонда — тема серьезнейшая. Целевой показатель для Пензенской области на период 2013–2018 годов — 134,3 тыс. кв. метров расселенного аварийного жилого фонда. Плановый показатель на 2017 год — 38,8 тыс. кв. метров», — напомнил заместитель председателя правительства региона.

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Дмитрий Семенов сообщил, что с 2013 по 2017 годы в Пензенской области были расселены 8 тыс. 694 человека из 3 тыс. 698 квартир в 358 многоквартирных домах общей площадью 134,3 тыс. кв. метров.

В числе проблемных вопросов он назвал предоставление земельных участков многодетным семьям.

Дмитрий Семенов привел данные, согласно которым, в Пензенской области живут 8 тыс. 376 многодетных семей, за время действия указа за бесплатными участками обратились 3 тыс. 475, на учет поставлена 2 тыс. 951.

«По состоянию на 1 января 2018 года многодетным семьям предоставлено 2 тыс. 624 земельных участка», — сказал он.

Зампред областного правительства особо обратил внимание на то, что наблюдается низкая обеспеченность данных участков инженерной инфраструктурой: по электроснабжению она имеется на 1 тыс. 703 участках (64,9%), по газоснабжению — на 1 тыс. 783 (67,9%), по водоснабжению — 1 тыс. 485 (56,6%).

Он пояснил, что это обусловлено целым рядом факторов.