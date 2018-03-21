Гендиректора «АИК Пензенской области» не смущает слава компании-предшественницы Общество

Пенза, 21 марта 2018. PenzaNews. Генеральный директор ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Евгений Рыжов считает, что события, связанные с одноименным акционерным обществом, находящимся в стадии банкротства, не бросают тень на репутацию новой организации, которая фактически является ее преемником.

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«Ну вело оно [акционерное общество «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» во главе с гендиректором Вениамином Бочкаревым] какую-то деятельность, ну вступило в стадию банкротства. Ну и что теперь? Создается новая организация. А как это связано-то? […] Название — это суть нашей деятельности: заниматься ипотекой. Та компания, насколько я понимаю, занималась и строительством, [...] и сами займы выдавали, и с агентством [«АИЖК»] работали. Там много что было. И проект «Чистые пруды» начали, который неудачный», — пояснил Евгений Рыжов в ходе пресс-конференции, состоявшейся в департаменте государственного имущества Пензенской области в среду, 21 марта.

Он выразил мнение, что проблемы в акционерном обществе начались тогда, когда оно стало заниматься строительством. Новая организация, по его словам, делать этого не планирует.

«Компания только создана [в 2016 году], начинает свою деятельность», — напомнил гендиректор «АИК Пензенской области».

Его поддержал начальник департамента госимущества Пензенской области Михаил Кудинов, который также принимал участие во встрече с журналистами.

«Мы же не привлекаем деньги никакие, мы их выдаем. […] Тени никакой нет, кроме схожести названия», — сказал он.

Михаил Кудинов отметил, что офис на улице Гладкова, где располагалась прежняя организация и базируется новая, приобретен в рамках процедуры банкротства АО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» на равных условиях с другими покупателями.

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Глава департамента добавил, что процедура банкротства в отношении компании-предшественницы идет в рамках законодательства.

«В итоге, я думаю, будет решен вопрос с оплатой долгов перед всеми кредиторами. Это задача конкурсного управляющего», — сказал он.

ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» было создано в 2016 году.

Организация фактически пришла на смену АО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области», которое решением Арбитражного суда региона от 9 июня 2017 года признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство.

Учредителями юрлица значатся ГУП «Областная газоэнергетическая компания» (размер доли 9,75%), АО «Экспертиза» (9,84%) и департамент госимущества Пензенской области (80,41%).