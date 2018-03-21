В Пензенской области подведены итоги операции «Розыск» Общество

Пенза, 21 марта 2018. PenzaNews. Итоги оперативно-профилактической операции «Розыск», организованной с целью установления местонахождения пропавших без вести лиц и задержания скрывшихся от правосудия преступников, подведены в Пензенской области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе операции сотрудниками полиции установлена судьба 12 лиц, пропавших без вести, а также утративших связь с родственниками. Некоторые из них находились в других регионах, куда уехали на заработки. Также полицейскими были задержаны 18 граждан, которые находились в розыске, в том числе международном», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что, помимо полицейских, в операции были задействованы около 100 представителей общественных объединений правоохранительной направленности.