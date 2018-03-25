На дорогах Пензы наблюдается меньше ям, чем весной 2017 года — вице-мэр Общество

Пенза, 25 марта 2018. PenzaNews. Работы, выполненные в Пензе в прошлом сезоне в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», позволили сохранить городские магистрали в более удовлетворительном состоянии, чем в 2017 году. Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин.

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«Благодаря реализации программы «Безопасные и качественные дороги» мы вышли из зимы с гораздо меньшими потерями. Если в прошлом году общая площадь разрушений была около 86 тыс. кв. метров асфальтового покрытия, то в этом прогнозируем порядка 35 тыс. кв. метров», — пояснил он.

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Заместитель главы городской администрации добавил, что в настоящее время МУП «Пензадормост» устраняет дефекты, образовавшиеся за зиму.

По словам Юрия Ильина, ямочный ремонт запланирован даже на тех дорогах, которые включены в проект «БКД» на 2018 год — в этом случае он будет выполняться силами подрядных организаций, выигравших торги.

Вице-мэр отметил также, что в дополнение к купленному в прошлом году кохеру рассматривается возможность аренды еще одного термос-бункера.

«Планируем в ближайшее время запустить асфальтобетонный завод», — цитирует Юрия Ильина пресс-служба горадминистрации.