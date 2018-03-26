Пензенский губернатор потребовал обезопасить от пожаров ТЦ, больницы и школы Общество

Пенза, 26 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал провести дополнительные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на всех объектах с массовым пребыванием людей после трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где, по последним данным, погибли 53 человека.

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По его словам, в центре внимания должны быть не только торговые центры, но и больницы, учреждения образования и объекты культуры.

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«Все должно быть подготовлено [к ликвидации возможных пожаров]. Все должны быть проинструктированы», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 26 марта.

Обращаясь к начальнику главного управления МЧС России по Пензенской области Сергею Козлову, Иван Белозерцев отметил, что ведомству необходимо действовать «без фанатизма, но должна быть постоянная системная работа».

«Тогда у нас с вами будет порядок», — добавил он.