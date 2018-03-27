На выезде из Пензы разместят остановочный павильон для дачников Общество

Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Остановочный павильон для пассажиров автобусов, следующих по дачным маршрутам, планируется разместить на выезде из микрорайона Арбеково города Пензы.

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«Самая проблемная остановка — в Дальнем Арбеково перед федеральной трассой М5, там очень много народа всегда собирается. Я предлагаю сделать там остановочный павильон специально для дачников. Большой заездной карман там уже есть. Ресурс изыщем, чтобы обустроить остановку», — сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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Глава региона отметил, что также нужно взять на контроль состояние дорог, по которым будут следовать дачные автобусы.

«Нужно выехать на место с представителями Госавтоинспекции и главами муниципальных образований, на территории которых находятся садоводческие товарищества и дачные кооперативы, оценить состояние дорог, спланировать работу и привести их в проезжее состояние, тем более, что возможность навести порядок есть. Таких средств, которые выделяются сегодня на содержание дорог, ранее не поступало никогда», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.