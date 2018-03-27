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В Пензе тестируют «Биржу такси» со стоимостью поездки от 20 рублей

11:22 | 27.03.2018 | Общество

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Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Диспетчерская служба «Много такси» приступила к тестированию нового сервиса «Биржа такси», который позволяет пассажиру подобрать машину в Пензе со стоимостью поездки от 20 рублей.

В Пензе тестируют «Биржу такси» со стоимостью поездки от 20 рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Прием заказов осуществляется по номеру: +7 (8412) 444-000.

Найти оптимальный вариант перемещения по городу помогает специальная программа, которая анализирует предложения пензенских таксопарков с точки зрения стоимости поездки и наличия машины в указанном районе.

«Сначала программа делает запрос в таксопарк, который берет заказы от 20 рублей. Если поблизости есть свободная машина, то автомобиль назначается клиенту, о чем он узнает от автоинформатора. Если машин нет, программа обращается в следующий таксопарк — со стоимостью поездки от 30 рублей и так далее. Это позволяет найти такси с минимальной стоимостью», — сообщил ИА «PenzaNews» руководитель «Много такси» Иван Легостаев.

Он пояснил, что в среднем поиск занимает от 1 до 5 минут, так как диспетчерская служба сотрудничает с большим количеством таксопарков.

«При желании клиенту можно подобрать машину с возможностью оплаты поездки картой. В этом случае поиск осуществляется среди таксопарков, у которых есть терминалы», — добавил собеседник агентства.

По словам Ивана Легостаева, в настоящее время сервис активно тестируется, а после того, как все выявленные недочеты будут устранены, он также начнет работать в других регионах присутствия компании, в том числе в Псковской и Новгородской областях.

Он особо обратил внимание на то, что «Много такси» стремится внедрять инновации с целью экономии времени и денег пассажиров.

«История компании — это история инновационного такси, которое стало применять технологии GPS и подбор водителя по координатам в то время, когда остальные работали по рациям. «Много такси» и сегодня каждый день совершенствует свой сервис», — подчеркнул Иван Легостаев.
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