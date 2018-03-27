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В Пензе вновь будут проводить благотворительные спектакли

12:32 | 27.03.2018 | Общество

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Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Традицию проведения благотворительных спектаклей планируется возродить в Пензе. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензе вновь будут проводить благотворительные спектакли

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сегодня Международный день театра. Я принял решение восстановить в нашем регионе традицию проведения благотворительных спектаклей. Это хорошая инициатива, которая должна жить и приносить пользу людям. Я готов поддерживать такие важные проекты», — написал он в микроблоге «Твиттер» во вторник, 27 марта.

Глава региона добавил, что ближайший спектакль с участием известных пензенцев намечено провести 31 мая — накануне Дня защиты детей.

«Все сборы от него будут направлены на реализацию проекта реабилитации детей-аутистов», — пояснил Иван Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», современная история проведения благотворительных спектаклей в Пензе берет начало в 2013 году. Тогда зрители увидели постановку «До третьих петухов».

В 2014 году известные люди города сыграли роли в «Мертвых душах».

В 2015 году был показан благотворительный спектакль «Голый король».

После этого в Пензе подобные проекты не реализовывались.
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