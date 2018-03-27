EN
15:37:47 Вторник, 27 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018
СРОЧНО Общенациональный траур объявлен в России 28 марта

В Пензенской области утвержден перечень остродефицитных должностей

15:09 | 27.03.2018 | Общество

Печать

Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Перечень остродефицитных должностей работников государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений Пензенской области, имеющих право на получение единовременной выплаты на улучшение жилищных условий, утвержден постановлением регионального правительства.

В Пензенской области утвержден перечень остродефицитных должностей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно тексту документа, который обнародован во вторник, 27 марта, по линии Минздрава Пензенской области остродефицитными должностями признаны фельдшер ФАПа, фельдшерского здравпункта; заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер; а также заведующий фельдшерским здравпунктом – фельдшер.

По линии министерства образования региона в их число вошли следующие: учитель начальных классов и иностранного языка, воспитатель, преподаватель, мастер производственного обучения.

По линии министерства культуры и туризма Пензенской области в перечень включены такие должности, как артист, артист-кукловод, библиограф, библиотекарь, главный библиотекарь, концертмейстер, методист, научный сотрудник, преподаватель и реставратор.

Действие постановления распространяется на граждан, обратившихся с заявлением о включении в список претендентов на получение единовременной выплаты на улучшение жилищных условий работников государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений региона в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере».

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
МЧС и прокуратура начали внеплановые проверки пожарной безопасности в Пензенской области В Пензе дан старт финалу конкурса «Учитель года»
Совещание в мэрии Пензы началось с минуты молчания В Тамале выясняют причины пожара, в котором погибли два человека
Игорь Белов поздравил коллег с Днем войск национальной гвардии В Пензе подписано постановление об ограничительных мероприятиях в связи с гриппом
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама