В Пензенской области утвержден перечень остродефицитных должностей Общество

Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Перечень остродефицитных должностей работников государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений Пензенской области, имеющих право на получение единовременной выплаты на улучшение жилищных условий, утвержден постановлением регионального правительства.

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Согласно тексту документа, который обнародован во вторник, 27 марта, по линии Минздрава Пензенской области остродефицитными должностями признаны фельдшер ФАПа, фельдшерского здравпункта; заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер; а также заведующий фельдшерским здравпунктом – фельдшер.

По линии министерства образования региона в их число вошли следующие: учитель начальных классов и иностранного языка, воспитатель, преподаватель, мастер производственного обучения.

По линии министерства культуры и туризма Пензенской области в перечень включены такие должности, как артист, артист-кукловод, библиограф, библиотекарь, главный библиотекарь, концертмейстер, методист, научный сотрудник, преподаватель и реставратор.

Действие постановления распространяется на граждан, обратившихся с заявлением о включении в список претендентов на получение единовременной выплаты на улучшение жилищных условий работников государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений региона в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере».

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.