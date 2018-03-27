В Пензе представители власти почтили память погибших при пожаре в Кемерово Общество

Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Официальные лица почтили память погибших в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово у временного мемориала, организованного у дома молодежи в Пензе.

Фото: Pnzreg.ru

В их числе — председатель регионального правительства Николай Симонов, председатель Законодательного собрания области Валерий Лидин и мэр Виктор Кувайцев.

Кроме того, к дому молодежи пришли заместители главы администрации Сергей Волков, Юрий Ильин, Владимир Попков, Магомед Агамагомедов, Андрей Шевченко, представители городских управлений и отделов мэрии.

Они возложили к мемориалу красные розы и гвоздики, зажгли свечи и почтили память погибших минутой молчания.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», крупный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. На данный момент официально подтверждена гибель 64 человек, среди которых много детей.

В Кемеровской области в связи со случившимся был объявлен трехдневный траур.

Кроме того, вскоре после случившегося решение об объявлении траура в знак солидарности с жителями Кемерово было принято в ряде регионов страны, в том числе в Приморском крае, Рязанской и Брянской областях.

Впоследствии президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 28 марта объявлено днем общенационального траура.