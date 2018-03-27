Пензенский губернатор почтил память жертв пожара в Кемерово Общество

Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев почтил память жертв пожара в Кемерово, возложив цветы к временному мемориалу вблизи дома молодежи в Пензе во вторник, 27 марта.

Фото: Pnzreg.ru

Информация об этом появилась на официальном сайте облправительства примерно через два часа после того, как то же место в знак скорби посетила внушительная группа чиновников — в основном из городской администрации.

На обнародованных пресс-службой фотографиях видно, что губернатор возложил к мемориалу розы и какое-то время постоял напротив баннера с надписью «Кемерово 25.03.2018. Пенза скорбит с вами».

При этом рядом с ним больше никого не было.

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Вместе с тем на некотором отдалении главу региона ожидали первый заместитель председателя правительства – руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина, мэр Пензы Виктор Кувайцев и директор многофункционального молодежного центра Олег Куроедов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», крупный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. На данный момент официально подтверждена гибель 64 человек, среди которых много детей.

В Кемеровской области в связи со случившимся был объявлен трехдневный траур.

Кроме того, вскоре после случившегося решение об объявлении траура в знак солидарности с жителями Кемерово было принято в ряде регионов страны, в том числе в Приморском крае, Рязанской и Брянской областях.

Впоследствии президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 28 марта объявлено днем общенационального траура.