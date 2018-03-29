Пензенская прокуратура открыла горячую линию по нарушениям пожарной безопасности Общество

Пенза, 29 марта 2018. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области в связи трагедией в Кемерово, унесшей жизни 64 человек, открыла горячую линию по приему сообщений о возможных нарушениях требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, звонки по номеру +7 (8412) 46-40-35 будут приниматься круглосуточно до 13 апреля.

«Любой граждан, обнаруживший на указанных объектах признаки нарушения требований пожарной безопасности, в том числе блокирование дверей на путях эвакуации, их загромождение, размещение легковоспламеняющихся предметов в непосредственной близости от источников тепла или огня, может сообщить соответствующую информацию в прокуратуру области по телефону горячей линии», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что по всем поступившим сигналам будут организованы проверки и при наличии оснований приняты меры реагирования.

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В Пензе сотрудники прокуратуры и МЧС проверили ТРЦ «Высшая лига»

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в связи с трагедией в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 64 человека, в регионах по требованию Генпрокуратуры России организованы внеплановые проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах с развлекательными центрами.

По имеющимся данным, в Пензе сотрудники МЧС и прокуратуры уже посетили несколько крупных ТЦ, в числе которых «Высшая лига», «ЦУМ», «Коллаж» и «СаниМарт». Они запросили соответствующую документацию и проверили соблюдение требований.

Всего в Пензенской области в ближайшие три месяца предстоит проверить более 2,8 тыс. объектов с массовым пребыванием людей.