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В Пензенской области возбуждено дело в отношении отца, который довел ребенка до комы

10:08 | 30.03.2018 | Общество

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Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. Уголовное дело по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» возбуждено в отношении 36-летнего жителя Лунинского района Пензенской области, малолетний ребенок которого из-за плохого ухода оказался в больнице в тяжелом состоянии.

В Пензенской области возбуждено дело в отношении отца, который довел ребенка до комы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что мужчина безразлично относился к исполнению родительских обязанностей в отношении своего малолетнего ребенка, причиняя ему нравственные и физические страдания, подвергая его жизнь и здоровье опасности. Отец содержал ребенка первого года жизни в антисанитарных условиях, за что неоднократно привлекался к административной ответственности. Кроме того, поведение отца было сопряжено с жестоким обращением — он не соблюдал медицинские рекомендации по уходу, предписывающие правильное кормление и наблюдение у врачей, в связи с чем ребенок в истощенном состоянии был доставлен в стационар, находился в состоянии комы», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что ранее мать мальчика была осуждена за аналогичное преступление и лишена родительских прав в отношении него.

«В декабре 2017 года решением суда мужчина также был лишен родительских прав в отношении этого ребенка», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что в настоящее время ребенок находится в социальном учреждении.
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