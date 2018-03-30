В Пензе парковки вблизи Спасского собора обустроят за счет расширения дорог Общество

Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. Дополнительные парковочные места вблизи строящегося Спасского кафедрального собора в Пензе планируется создать за счет расширения близлежащих дорог. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев, выступая с докладом об итогах работы за 2017 год в ходе 43-й очередной сессии гордумы в пятницу, 30 марта.

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Он пояснил, что власти ищут оптимальное решение проблемы загруженности верхней части улицы Московской.

«У нас есть концепция, которая позволяет нам [...] быть уверенными в том, что мы все это пространство согласно этой концепции благоустроим», — сказал Виктор Кувайцев.

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По его словам, помимо прогулочных зон и мест отдыха, она предусматривает и рациональное использование пространства для обустройства парковок.

«Если раньше предлагалось сделать их на территории, прилегающей к собору, то сейчас архитекторы склоняются к улицам, прилегающим к собору, сделав расширение», — сказал Виктор Кувайцев.

Он добавил, что парковку вверху улицы Московской можно запретить уже сейчас, однако, по его мнению, сначала необходимо выделить деньги на благоустройство территории у собора и начать ее приводить в порядок.

Комментируя слова Виктора Кувайцева о расширении дорог, вице-мэр Магомед Агамагомедов сообщил ИА «PenzaNews», что такая возможность рассматривается в отношении улиц Советской и Лермонтова.