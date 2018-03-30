Средства на обновление техники «Пензадормоста» в бюджете не заложены — вице-мэр Общество

Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. Денежные средства на обновление техники МУП «Пензадормост» не заложены в бюджете города на 2018 год. Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин.

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«На настоящий момент — на сегодня, 30 марта — в бюджете пока не заложены на это средства, […] но к концу года может что-то сложиться», — сказал он в ходе 43-й очередной сессии гордумы.

Юрий Ильин пояснил, что дополнительные возможности могут появиться за счет экономии.

Он напомнил также, что за последние два года для нужд МУПа были приобретены кохер и снегоплавильная станция, однако останавливаться на этом не планируется.

«Такие планы в принципе есть, и все резервы […] мы будем использовать для обновления техники», — отметил заместитель главы администрации Пензы.