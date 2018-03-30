В Пензе внесены изменения в закон о поддержке обманутых дольщиков Общество

Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания региона большинством голосов поддержали внесение изменений в закон «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, привлекавших денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных домов на территории Пензенской области» в ходе 7-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 30 марта.

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Соответствующий законопроект народным избранникам представил глава областного правительства Николай Симонов.

Он сообщил, что предлагается дополнить круг лиц, которые могут выступать в качестве новых застройщиков, принявших на себя обязательство по завершению возведения проблемного объекта в рамках реализации масштабного инвестпроекта, предусматривающего обеспечение жильем обманутых дольщиков.

«[Также предлагается] дополнить меры поддержки пострадавших участников долевого строительства мерой по завершению строительства проблемных объектов подрядчиками», — добавил глава регионального правительства.

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Николай Симонов пояснил, что законопроект предусматривает уточнение критериев масштабного инвестпроекта в части их дополнения соглашением, заключенным между созданным пострадавшими участниками долевого строительства ЖСК или иным специализированным потребительским кооперативом, отвечающим требованиям федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», и подрядчиком.

По его словам, законопроект не потребует дополнительных расходов из бюджета Пензенской области.

В итоге он был принят в первом и втором чтениях в окончательной редакции с учетом поправок, внесенных комитетом по экономической политике. «За» проголосовали 28 депутатов, один воздержался.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней после официального опубликования.