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Мэр Пензы призвал подрядчиков начать ямочный ремонт

18:20 | 02.04.2018 | Общество

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Пенза, 2 апреля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал подрядчиков, которые будут заниматься реализацией проекта «Безопасные и качественные дороги», приступить к ямочному ремонту в ближайшие дни.

Мэр Пензы призвал подрядчиков начать ямочный ремонт

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В городе первоочередному ямочному ремонту подлежат от 1,5 до 2 тыс. кв. метров дорожного полотна. К сожалению, из-за интенсивного таяния снега, на отдельных проблемных участках стоит вода, это затрудняет работу», — отметил он в ходе совещания, проведенного в департаменте ЖКХ Пензы в понедельник, 2 апреля.

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Мэр также поручил начальнику МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву организовать отведение воды с проезжей части, а отделу организации дорожного движения — оказывать оперативную помощь по обеспечению безопасности в местах проведения ремонтных работ.

«В Пензе только 45% дорог в нормативном состоянии. С 25 апреля мы приступаем к реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» [по этапу] 2018 года. Сейчас наша задача — сохранить те магистрали, которые удалось отремонтировать, чтобы каждый год иметь прирост качественных дорог», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», согласно достигнутым договоренностям, ямочный ремонт на дорогах, включенных в проект «БКД», в 2018 году будет выполняться силами подрядных организаций, выигравших торги.
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