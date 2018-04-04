EN
13:53:20 Среда, 4 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Учредитель программы «Трофеи Авалона» решил прекратить деятельность СМИ

12:58 | 04.04.2018 | Общество

Печать

Пенза, 4 апреля 2018. PenzaNews. Учредитель телепрограммы «Трофеи Авалона» принял решение о прекращении деятельности средства массовой информации. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Роскомнадзора по Пензенской области в среду, 4 апреля.

Учредитель программы «Трофеи Авалона» решил прекратить деятельность СМИ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, в ходе планового систематического наблюдения было установлено, что данное СМИ не выходит в свет.

В связи с этим специалисты направили в адрес редакции письмо с разъяснениями требований ст. 15 закона «О СМИ», в которой перечислены случаи, когда регистрация средства массовой информации может быть признана недействительной.

Читайте также

Олег Кочетков опроверг информацию о покупке сетевого издания «Пенза-Взгляд»

В ответ учредитель программы проинформировал ведомство о принятом решении. Свидетельство о регистрации СМИ передано в управление.

В соответствии с данными Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, учредителем СМИ «Трофеи Авалона» является известный пензенский предприниматель Вадим Подложенов.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС 77-53009 было выдано 1 марта 2013 года (форма распространения — телепрограмма, территория распространения — Российская Федерация).

Длительное время серия передач для любителей рыбалки под названием «Трофеи Авалона» транслировалась на пензенском телеканале «Экспресс», входящем в контролируемый областной властью медиахолдинг.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
В Пензе жильцам разрушающегося дома объяснили, какие у них есть варианты Семенов и Кувайцев отвечают за ликвидацию ЧС в связи с частичным обрушением дома в Пензе
Московские специалисты проверят доступность помощи в пензенских поликлиниках Расписание движения пригородного поезда «Пенза — Булычево» на время изменится
В разрушающемся доме на Кулибина в Пензе отключат газ и электричество На Шуисте в Пензе потушен пожар в районе плотной застройки
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама