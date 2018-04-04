Учредитель программы «Трофеи Авалона» решил прекратить деятельность СМИ Общество

Пенза, 4 апреля 2018. PenzaNews. Учредитель телепрограммы «Трофеи Авалона» принял решение о прекращении деятельности средства массовой информации. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Роскомнадзора по Пензенской области в среду, 4 апреля.

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Согласно представленным сведениям, в ходе планового систематического наблюдения было установлено, что данное СМИ не выходит в свет.

В связи с этим специалисты направили в адрес редакции письмо с разъяснениями требований ст. 15 закона «О СМИ», в которой перечислены случаи, когда регистрация средства массовой информации может быть признана недействительной.

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В ответ учредитель программы проинформировал ведомство о принятом решении. Свидетельство о регистрации СМИ передано в управление.

В соответствии с данными Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, учредителем СМИ «Трофеи Авалона» является известный пензенский предприниматель Вадим Подложенов.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС 77-53009 было выдано 1 марта 2013 года (форма распространения — телепрограмма, территория распространения — Российская Федерация).

Длительное время серия передач для любителей рыбалки под названием «Трофеи Авалона» транслировалась на пензенском телеканале «Экспресс», входящем в контролируемый областной властью медиахолдинг.