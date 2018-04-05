В Пензе прокуратура потребовала временно закрыть «Современник» Общество

Пенза, 5 апреля 2018. PenzaNews. Прокурор Ленинского района Пензы Тагир Мустафин направил в суд исковое заявление о запрете ООО «Альфа-Эко» эксплуатировать здание кинотеатра «Современник» до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она пояснила, что грубые нарушения обязательных требований пожарной безопасности были выявлены в ходе совместной проверки сотрудников прокуратуры и МЧС в ряде помещений «Современника», в том числе в кинозалах, бильярдном зале, букмекерском клубе, барах, кафе, офисных и складских помещениях.

«Так, из расположенных на первом этаже здания помещений бара отсутствует второй эвакуационный выход. В части помещений второго этажа отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. В VIP-кинозалах на нулевом этаже, а также в букмекерском клубе автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии. В бильярдном зале открывание внутренней двери эвакуационного выхода в юго-западной части зала выполнено не по направлению выхода из здания», — отметила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что отделка стен в кинозале «Премьерный», рассчитанном на 573 человека, выполнена горючим материалом.

«В пространствах под подвесным потолком на втором этаже высотой более 40 см отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции из помещений без естественного проветривания при пожаре площадью 50 кв. метров и более с постоянным или временным пребыванием людей, а именно из шести кинозалов, помещения офиса кино, бара и коридоров длиной более 15 метров. Лестничная клетка в восточной части здания не имеет выхода наружу непосредственно или через вестибюль. Отделяющая коридор VIP-залов от открытой лестницы противопожарная штора находится в неисправном состоянии», — добавила старший помощник прокурора.

По ее словам, выявленные многочисленные нарушения требований пожарной безопасности свидетельствуют о невозможности эксплуатации кинотеатра «Современник» с массовым пребыванием людей, создают непосредственную угрозу для их жизни и здоровья, могут привести к возникновению пожара, его распространению и образованию препятствий для безопасной эвакуации.

«Исковое заявление находится на рассмотрении в суде», — отметила она.

Внеплановые проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности организованы во всех торговых комплексах с развлекательными центрами по требованию Генпрокуратуры России в связи с трагедией в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 64 человека.

В Пензенской области за три месяца предстоит проверить более 2,8 тыс. объектов с массовым пребыванием людей.