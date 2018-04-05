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В Пензе 68 человек временно переехали из аварийного дома в санаторий

14:15 | 05.04.2018 | Общество

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Пенза, 5 апреля 2018. PenzaNews. 68 человек, в том числе восемь детей, переехали из разрушающегося дома №10 на улице Кулибина в Пензе в санаторий имени В.В. Володарского до предоставления им помещений в маневренном фонде города.

В Пензе 68 человек временно переехали из аварийного дома в санаторий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В лечебно-профилактическом учреждении для них выделено 43 номера — семьи с детьми заселены в трехместные, остальных разместили в двухместных.

Во всех помещениях есть холодильник, телевизор, электрический чайник и санузел.

Для людей организовано бесплатное трехразовое питание, при этом блюда можно выбрать из меню на свой вкус.

Кроме того, бывшим жильцам аварийного дома предложили пройти в санатории за дополнительную плату физиопроцедуры.

Посещать библиотеку, детскую игровую комнату, а также бассейн при наличии справки об отсутствии заболеваний и противопоказаний они могут бесплатно.

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В санатории переселенцы смогут проживать до конца апреля, сообщает пресс-служба Пензенской городской думы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», аварийный дом №10 на улице Кулибина, где 3 апреля произошло очередное обрушение кирпичной кладки, покинули все его жильцы. Часть из них разместилась в маневренном фонде, у родных или на съемных квартирах, а остальных на время перевезли в санаторий имени В.В. Володарского.

Для доставки постояльцев в Заводской район, где многие из них работают, а дети учатся, выделен бесплатный автобус. Утром он отвозит переселенцев на улицу Кулибина, а вечером доставляет обратно в санаторий.
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