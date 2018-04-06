Прокуратура потребовала закрыть пензенский ТЦ «Мой» до устранения нарушений Общество

Пенза, 6 апреля 2018. PenzaNews. Прокурор Первомайского района Пензы Алексей Попов направил в суд исковое заявление о запрете деятельности по эксплуатации здания торгового центра «Мой» на улице Кижеватова до полного устранения нарушений правил пожарной безопасности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она пояснила, что в результате проверки, проведенной совместно с сотрудниками МЧС, были выявлены грубые нарушения.

«Так, на первом этаже торгового центра в занимаемом ООО «Караван» помещении отсутствует второй эвакуационный выход. Двери электрощитовой и складских помещений здания не соответствуют необходимому пределу огнестойкости. Не организовано проведение проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты. Не соблюдена периодичность проверок внутреннего пожарного водопровода. Не обеспечено наличие нормативно установленного количества огнетушителей», — уточнила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что двери эвакуационных выходов на первом и втором этажах в момент визита проверяющих были закрыты на ключ.

«Здание ТЦ «Мой» не оборудовано автоматической установкой пожаротушения», — отметила старший помощник прокурора.

Кроме того, она обратила внимание на то, что детская игровая зона ООО «Донна» размещена на третьем этаже торгового центра, хотя, согласно требованиям, должна находиться не выше второго.

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«Имеющиеся на объекте с массовым пребыванием людей нарушения требований действующего противопожарного законодательства создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан», — подытожила Светлана Артамонова.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», внеплановые проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности организованы во всех торговых комплексах с развлекательными центрами по требованию Генпрокуратуры России в связи с трагедией в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 64 человека.

В Пензе по итогам проведенных мероприятий прокуратура потребовала запретить эксплуатацию зданий кинокомплекса «Современник» и торгового дома «Урицкий».