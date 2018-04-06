В Пензенской области стало больше случаев бешенства животных Общество

Пенза, 6 апреля 2018. PenzaNews. Благополучная ситуация по бешенству животных в Пензенской области, наблюдавшаяся ранее, сменилась в IV квартале 2017 года тенденцией к росту заболеваемости, которая сохранилась и в 2018-м. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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«По итогам трех месяцев 2018 года в Пензенской области зарегистрировано 19 случаев бешенства животных, из них семь — у лисиц, девять — у собак и три — у кошек», — уточнили в ведомстве, добавив, что за аналогичный период таких случаев было выявлено всего пять.

В Роспотребнадзоре пояснили, что бешенство животных за период с января по март выявлялось на территории 13 муниципальных образований, в том числе в Бессоновском районе — три случая, в Лунинском, Шемышейском, Тамалинском и Городищенском — по два.

«Следует отметить тенденцию к росту обращаемости населения по поводу укусов, нанесенных животными. Данный показатель в 2017 году составил 221,7 на 100 тыс. населения», — сказали в управлении, подчеркнув, что случаи бешенства людей в Пензенской области не регистрируются с 1991 года.

В ведомстве добавили, что в течение 2018 года прогнозируется дальнейший рост заболеваемости бешенством животных.