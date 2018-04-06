EN
16:21:21 Пятница, 6 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области стало больше случаев бешенства животных

11:10 | 06.04.2018 | Общество

Печать

Пенза, 6 апреля 2018. PenzaNews. Благополучная ситуация по бешенству животных в Пензенской области, наблюдавшаяся ранее, сменилась в IV квартале 2017 года тенденцией к росту заболеваемости, которая сохранилась и в 2018-м. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области стало больше случаев бешенства животных

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По итогам трех месяцев 2018 года в Пензенской области зарегистрировано 19 случаев бешенства животных, из них семь — у лисиц, девять — у собак и три — у кошек», — уточнили в ведомстве, добавив, что за аналогичный период таких случаев было выявлено всего пять.

В Роспотребнадзоре пояснили, что бешенство животных за период с января по март выявлялось на территории 13 муниципальных образований, в том числе в Бессоновском районе — три случая, в Лунинском, Шемышейском, Тамалинском и Городищенском — по два.

«Следует отметить тенденцию к росту обращаемости населения по поводу укусов, нанесенных животными. Данный показатель в 2017 году составил 221,7 на 100 тыс. населения», — сказали в управлении, подчеркнув, что случаи бешенства людей в Пензенской области не регистрируются с 1991 года.

В ведомстве добавили, что в течение 2018 года прогнозируется дальнейший рост заболеваемости бешенством животных.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
Прокуратура выявила нарушения в малосердобинском бассейне «Волна» «МегаФон» запускает в продажу контрольно-кассовое оборудование в собственной рознице
Прокуратура потребовала закрыть торговый центр «М-Сити» в Кузнецке Погибший при пожаре в Пачелме мужчина увлекался радиотехникой — СКР
В теплице пензенской колонии собрали первый урожай огурцов В Пензе установлен подозреваемый в автокражах, совершенных на пляже в 2017 году
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама