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Виктор Кувайцев проверил состояние кладбищ Пензы перед Пасхой

12:16 | 07.04.2018 | Общество

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Пенза, 7 апреля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев вместе со своим заместителем по городскому хозяйству Юрием Ильиным накануне Пасхи проверил, в каком состоянии находятся кладбища.

Виктор Кувайцев проверил состояние кладбищ Пензы перед Пасхой

Фото: Penza-gorod.ru

В субботу, 7 апреля, сначала он посетил Восточное кладбище. Мэр посчитал, что территория недостаточно очищена. Также нарекания у Виктора Кувайцева вызвало содержание мусорных контейнеров.

«Сегодня Благовещение, завтра Пасха — люди пойдут навещать [могилы] своих близких. Нельзя допускать, чтобы они сталкивались с подобными условиями. Техника у вас есть, до 14.00 приведите все в порядок», — сказал глава администрации.

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Он также призвал убрать автомобили, длительное время стоящие в непосредственной близости от могил.

Вместе с тем Виктор Кувайцев положительно оценил состояние автодороги, ведущей к Восточному кладбищу, где в целях предотвращения разрушений проведен ямочный ремонт.

Мэр также посетил Ахунское кладбище и дал задание Юрию Ильину обеспечить работу грейдера для разравнивания подъездного пути.

Кроме того, Виктор Кувайцев осмотрел Ново-Западное кладбище, сообщает пресс-служба администрации Пензы.
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