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Антон Ямашкин назначен прокурором Спасского района

09:32 | 09.04.2018 | Общество

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Пенза, 9 апреля 2018. PenzaNews. Младший советник юстиции Антон Ямашкин назначен прокурором Спасского района Пензенской области.

Антон Ямашкин назначен прокурором Спасского района. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Ямашкин Антон Сергеевич родился в Саранске в 1984 году.

Окончил Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева по специальности «Юриспруденция».

С ноября 2009 года проходит службу в органах прокуратуры.

Состоял в должностях помощника дубравного прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Мордовии, помощника прокурора Ичалковского района, заместителя дубравного прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, заместителя прокурора Зубово-Полянского района Мордовии.

Являлся помощником пензенского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, помощником и старшим помощником прокурора Железнодорожного района Пензы.

С июля 2017 года по апрель 2018 года — заместитель прокурора Сердобского района Пензенской области.

Женат. Воспитывает несовершеннолетнюю дочь.
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