Благоустроить территорию у Спасского собора Пензы планируется к осени Общество

Пенза, 10 апреля 2018. PenzaNews. Благоустройство территории, прилегающей к Спасскому кафедральному собору Пензы, планируется завершить до конца августа. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Благоустройство территории — это и вода, это и канализация, это выложить плиткой, сделать подпорные стенки по периметру, реставрировать улицу Белинского, сделать там стоянку», — пояснил он в ходе визита на стройплощадку во вторник, 10 апреля.

В свою очередь представитель подрядной организации Александр Филиппов пояснил, что отделкой цоколя, входов в собор и колокольни гранитом займутся бригады из Уфы.

По его словам, работы на колокольне будут завершены к 9 мая.

Александр Филиппов добавил также, что пока нет технического решения для облицовки части крыльца собора, где разместится специальный электроподъемник для инвалидов.

«Нет конструкции этого узла — как его отделать гранитом и на каком уровне все это будет», — отметил он.

Александр Филиппов также обратил внимание на то, что на прокладку водопровода и на канализацию требуется 6,5 млн. рублей, при этом завершить данные работы, по его словам, нужно до благоустройства территории.

«Необходимо порядка 8 млн. [рублей] для того, чтобы купить оборудование по вентиляции, завести его через подвал. Это большое громоздкое оборудование, нужно два месяца изготавливать. Нужно срочно решить [вопрос с] финансированием тоже. Это связано как раз с благоустройством, чтобы мы могли «закрыть» территорию», — сказал представитель подрядной компании.

В свою очередь член попечительского совета по воссозданию собора Светлана Пинишина сообщила, что пока в распоряжении есть только 2,5 млн. рублей.

В продолжение обсуждения хода строительства собора начальник департамента градостроительства и архитектуры – главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе напомнил, что разработан проект благоустройства всего квартала, ограниченного улицами Карла Маркса, Кирова, Лермонтова и Советской.

«Проект передан в экспертизу. Там определены первоочередные этапы и стыковочные элементы», — уточнил он.

Как отметил Иван Белозерцев, предложены слишком большие затраты и использование дорогого материала.

Вместе с тем он предложил обратиться к жителям, чтобы общими усилиями собрать недостающие для воссоздания святыни средства.