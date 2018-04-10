В Пензе пикетирующие правительство дольщики начали выходить на акции вместе с детьми Общество

Пенза, 10 апреля 2018. PenzaNews. Сразу несколько дольщиц ЖК «Тернопольский», которые приняли участие в одиночных пикетах перед зданием правительства Пензенской области во вторник, 10 апреля, вышли на акции протеста вместе со своими маленькими детьми.

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Судя по снимкам, опубликованным в группе «Пензастрой», дострой!» в соцсети «ВКонтакте», в течение дня среди пикетчиков было минимум трое малолетних.

Так, на одном из снимков запечатлена девочка дошкольного возраста с флагом «Бездомного полка», в который объединились обманутые дольщики. При этом видно, что позади нее — неподалеку от крыльца здания со стороны улицы Кирова — стоит заместитель председателя регионального правительства Василий Трохин, курирующий внутреннюю политику.

Фото: Vk.com/club155645868

Как сообщила ИА «PenzaNews» одна из дольщиц компании «Пензастрой» Ася Симукова, выйти на одиночный пикет с малолетней дочкой ее толкнула тяжелая ситуация, в которой оказалась ее семья, воспитывающая двоих детей.

По словам женщины, они с супругом приобрели квартиру в ЖК «Тернопольский» в августе 2015 года — для этого было продано жилье, доставшееся от родителей, а также использован губернаторский сертификат.

«Мы купили двухкомнатную — долевое строительство же дешевле. На тот момент [...] готовое жилье продавалось за 2 млн. 800 тыс. рублей, мы взяли за 2 млн. 300 тыс., и то у подрядчика. […] Планировали уже в I квартале 2016 года сдачу дома», — пояснила она.

Ася Симукова возмутилась тем фактом, что власти региона, в том числе губернатор Иван Белозерцев, были в курсе, что компания «Пензастрой» в последние годы испытывала серьезные проблемы и рисковала не ввести жилье в срок, однако не было предпринято никаких действий, чтобы не допустить появления обманутых дольщиков.

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«Почему тогда [генеральный директор компании «Пензастрой» Валентин] Журавлев продавал эти квартиры? Почему он вот так поступил с нами, с дольщиками, тем более у нас дети, семьи», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что теперь семья из четырех человек вынуждена ютиться в одной комнате съемной квартиры, при этом нет никакой ясности, когда можно будет переехать в собственное жилье, за которое уже заплачены деньги.

«Мы читаем информацию, что сейчас у нас нет застройщика, даже никто не интересуется нами. Еще, говорят, сейчас долги «Пензастроя», возможно, нужно платить, а потом уже заставляют ЖСК создавать. Мы даже не знаем, как поступать. […] Хотелось бы, чтобы повлиял губернатор Белозерцев, чтобы нашелся застройщик, инвестор», — сказала дольщица.