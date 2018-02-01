«Пензастрой» находился в опасной финансовой ситуации последние два года — губернатор Общество

Пенза, 1 февраля 2018. PenzaNews. Компания «Пензастрой», в отношении которой введена процедура наблюдения, оказалась в сложном финансовом положении около двух лет назад. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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«С 2015 года у компании «Пензастрой» появились проблемы известные. Свыше 2,5 тыс. граждан [несмотря на это] въехали в свои квартиры. Мы не выносили в публичную плоскость. У нас была возможность с участием пензенских строительных компаний достраивать эти жилые дома», — сказал он в ходе встречи полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе с обманутыми дольщиками, состоявшейся по их инициативе вблизи перинатального центра Пензы в четверг, 1 февраля.

Иван Белозерцев добавил, что длительное время удавалось не допустить начала процедуры банкротства, но наступил момент, «когда ресурсов уже не хватало».

«Пензастрой» брал кредит в банке. Банк московский. Мы два года «держали», откладывали, чтобы банк не подавал на банкротство. […] Все-таки банк в конце прошлого года подал на банкротство», — сказал губернатор, добавив, что рано или поздно это должно было случиться.

Отвечая на вопрос одного из дольщиков о том, можно ли было запретить «Пензастрою» регистрацию сделок в Росреестре с учетом его финансового положения, Иван Белозерцев сказал, что подобные действия не предусмотрены.

«Нельзя. […] Если нет процедуры банкротства, то мы административно повлиять не можем», — пояснил он.

При этом глава региона напомнил, что компания «Пензастрой» во главе с Валентином Журавлевым на протяжении многих лет оставалась одной из самых надежных и уважаемых в Пензенской области.

«Да, [он] не рассчитал, неправильное управленческое решение принял, вложил деньги в завод. Тут экономический кризис, санкции, спрос на жилье упал, и у него перестал быть приток средств на нулевом этапе, когда закладывают дом. Вот и все, и остановилось [строительство]», — сказал Иван Белозерцев.

Он в очередной раз заверил дольщиков, что их дома будут достроены.

«Мы даже у застройщика покупали здания, которые нам, в общем-то, были не нужны. Я покупал за бюджетные деньги для того, чтобы он мог достроить жилые дома, купить лифты. […] Достроим жилые дома, достроим», — резюмировал пензенский губернатор.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 1 февраля полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич посетил Пензу с рабочим визитом. В первой половине дня он осмотрел перинатальный центр, который был введен в эксплуатацию в ноябре 2017 года.

К моменту приезда полпреда неподалеку от медучреждения собрались около 15 дольщиков компании «Пензастрой», в основном женщины, некоторые из них пришли с детьми. Они просили дать им возможность задать несколько вопросов Михаилу Бабичу.

После осмотра помещений перинатального центра полпред на улице пообщался с людьми, которые к этому моменту ждали его около полутора часов.

Дольщики поинтересовались у него сроками сдачи домов, принимаемыми властями мерами, а также возможными последствиями вступления в жилищно-строительный кооператив, как это предлагает региональное правительство.

Встреча в общей сложности продлилась примерно 30 минут.