Дольщики пикетируют офис «Пензастроя» и готовят митинг у «Родины» Общество

Пенза, 10 апреля 2018. PenzaNews. Дольщики ЖК «Райки» провели серию одиночных пикетов у офиса компании «Пензастрой» на улице Бекешской в Пензе во вторник, 10 апреля.

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Они по очереди вставали на крыльце здания, вешая на себя две таблички. Надпись на одной из них гласила «Журавлев! Опомнись! Наши деньги принадлежат нам, а не твоему внуку!», на второй — «Вор должен сидеть в тюрьме, а не шиковать за наш счет».

По словам дольщиков, за время проведения протестного мероприятия к ним подходили, в частности, заместитель гендиректора «Пензастроя» Сергей Мозолин, а также глава компании Валентин Журавлев, подъехавший к зданию на автомобиле «Lexus», с которого еще месяц назад он обещал пересесть на общественный транспорт. Последний, увидев пикетчиков, отметил, что протестовать тут бесполезно, так как компания здесь якобы больше не находится. После этого Валентин Журавлев сел в машину и уехал.

Комментируя ИА «PenzaNews» суть акции, заместитель главного редактора газеты «Улица Московская» Евгений Малышев, выполняющий функции пресс-секретаря «Бездомного полка», в который объединились обманутые дольщики, сообщил, что аффилированные с «Пензастроем» компании распродают имущество, в том числе технику со стройплощадок.

Кроме того, по его словам, люди опасаются возникновения ситуации, при которой для завершения строительства проблемных домов они должны будут нести дополнительные траты.

«22 января 2018 года, когда было здесь собрание кредиторов и мы воевали с арбитражным управляющим СРО «Лига», [Валентин] Журавлев заявлял, что сумму свободных активов он оценивает в 400–500 млн. рублей. Сегодня арбитражный управляющий говорит о том, что только текущие платежи составляют 360 млн. рублей как минимум. Не заплатив эти платежи, мы не сможем уйти в ЖСК. […] Имущество «Пензастроя», по данным арбитражного управляющего, оценивается в 160 млн. рублей примерно. Это значит, что надо как минимум 200 млн. [рублей] искать», — пояснил собеседник агентства, уточнив, что в этом случае дольщикам каждого из пяти недостроенных домов придется внести по 40 млн. рублей.

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«Получается, сначала мы обязаны заплатить долги «Пензастроя», […] а дальше, скорее всего, нам еще придется вкладываться в достройку наших домов», — отметил Евгений Малышев.

Он добавил, что также у дольщиков вызывают большие вопросы действия правоохранительных органов, расследующих уголовные дела в отношении застройщика.

Евгений Малышев сообщил, что клиенты «Пензастроя» намерены проводить пикеты до конца недели, а затем организовать полноценный митинг.

«Мы ждем согласование из администрации [Пензы]. В субботу в 13.00 у кинотеатра «Родина» мы запланировали большой митинг против «Пензастроя», Журавлева и бездействия органов правопорядка», — сказал собеседник агентства.