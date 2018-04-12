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В подтопленных населенных пунктах Пензенской области людям предложили сдать оружие

10:32 | 12.04.2018 | Общество

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Пенза, 12 апреля 2018. PenzaNews. Полиция Пензенской области и региональное управление Росгвардии предложили жителям подтопленных населенных пунктов сдать оружие на временное хранение, чтобы не допустить его утерю или хищение.

В подтопленных населенных пунктах Пензенской области людям предложили сдать оружие

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В период паводка и активного таяния снега на территории Пензенской области в Нижнеломовском, Сердобском, Каменском, Мокшанском, Иссинском и других районах произошло подтопление большого количества жилых домов в частном секторе», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве добавили, что руководителям районных подразделений органов внутренних дел поручено оказать гражданам содействие и принять от них оружие на временное хранение.

«Напоминаем, что, в соответствии с КоАП РФ, нарушение условий хранения оружия и патронов к нему влечет наложение административного штрафа в размере до 2 тыс. рублей либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от 6 месяцев до 1 года», — добавили в пресс-службе.

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