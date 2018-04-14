Глава отделения РГО назвал экологическим вандализмом обращение с деревьями в центре Пензы Общество

Пенза, 14 апреля 2018. PenzaNews. Председатель пензенского регионального отделения Русского географического общества (РГО) Игорь Пантюшов считает, что попытка уничтожить деревья вблизи жилых домов на улице Суворова в областном центре является актом экологического вандализма.

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В связи с этим он обратился к мэру Пензы Виктору Кувайцеву и начальнику регионального управления Росприроднадзора Евгению Лебедеву с просьбой принять соответствующие меры.

«[...] 10 апреля во дворе по улице Суворова, 121, города Пензы варварским образом обрезаны несколько деревьев, находившихся до этого в прекрасном состоянии, никому и ничему не мешавших, управляющей компанией ООО «Лев». Сотрудники данной компании ответа дать не смогли, для каких целей они произвели эти действия, и никаких документов не представили», — говорится в тексте обращения, которое Игорь Пантюшов направил в адрес должностных лиц.

В нем добавляется, что в минувшую пятницу, 13 апреля, «была предотвращена попытка экологического вандализма со стороны неизвестных лиц», которые намеревались уничтожить деревья на территории между домами №121 и №111 на улице Суворова.

Вместе с тем, по словам главы отделения РГО, эти зеленые насаждения защищали местных жителей от выхлопных газов.

«На вопрос о предоставлении документов на право уничтожения деревьев работники пришли в замешательство, ответив при этом, что документов у них нет и что это не управляющая компания. Под напором общественности они прекратили работы и удалились», — говорится в обращении Игоря Пантюшова, который не исключил, что данные лица вернутся вновь и продолжат начатое.

«Прошу защитить жителей Пензы, живущих в доме №121 по улице Суворова, от экологического вандализма. Вы лучше нас понимаете, что данные силы и средства рациональнее пустить на создания новых парков, скверов и зеленых зон, а не на уничтожение зеленых насаждений», — говорится в тексте.