Стройка вблизи железной дороги на улице Ладожской в Пензе ведется незаконно — мэрия Общество

Пенза, 14 апреля 2018. PenzaNews. Строительство неизвестного объекта вблизи железной дороги на улице Ладожской в Пензе ведется незаконно. Об этом говорится в ответе вице-мэра Магомеда Агамагомедова на редакционный запрос ИА «PenzaNews».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Заявление о выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства по вышеуказанному адресу в администрацию города Пензы не поступало, решение по данному вопросу не принималось», — поясняется в тексте.

Вместе с тем в нем отмечается, что мэрия не будет принимать каких-либо мер в связи с выявлением факта самовольного строительства, так как «в компетенцию органов местного самоуправления не входит осуществление проверок в жилищной и в строительной сфере».

В нескольких абзацах ответа вице-мэра приводятся ссылки на различные нормативно-правовые акты, из которых следует, что наказывать нарушителей должна Госжилстройтехинспекция Пензенской области. В адрес этого ведомства соответствующая информация, по данным городской администрации, была направлена еще 2 апреля.

Читайте также

В Пензе неподалеку от Ново-Западного кладбища начали вырубать лес

Между тем активность на стройплощадке заметно уменьшилась по сравнению с прошлой неделей, когда на ней одновременно находилось три грузовых машины, в том числе два автобетоносмесителя.

Вместе с тем территория по-прежнему огорожена забором из пленки. Какие-либо информационные таблички на нем отсутствуют, а внутри установлен строительный вагончик.

В непосредственной близости от железной дороги виднеется грунт, который был снят перед заливкой фундамента.

Время от времени на объекте появляются люди, однако, по словам жителей близлежащих домов, они подолгу не задерживаются, вероятно, опасаясь визита проверяющих.

Кто осуществляет незаконное строительство и что именно пытается возвести, по-прежнему неизвестно.