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В Пензенской области стартовало профилактическое мероприятие «Торговля»

09:34 | 18.04.2018 | Общество

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Пенза, 18 апреля 2018. PenzaNews. Пензенский линейный отдел МВД России на транспорте совместно с управлением Роспотребнадзора по региону и ОАО «РЖД» приступил к проведению оперативно-профилактического мероприятия «Торговля» в среду, 18 апреля.

В Пензенской области стартовало профилактическое мероприятие «Торговля». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В рамках акции, которая продлится до 27 апреля, будут пресечены факты несанкционированной торговли в поездах дальнего и пригородного сообщения, на территориях вокзальных комплексов, железнодорожных платформах и станциях Пензенской области.

Как сообщила начальник отделения по исполнению административного законодательства линейного подразделения майор полиции Ирина Лукичева, внимание будет обращено на законность реализации алкогольной продукции в вагонах-ресторанах поездов, а также на продажу спиртного и табака несовершеннолетним на объектах транспорта.

«Факты незаконной торговли, особенно продуктами питания, на объектах железнодорожного транспорта — это потенциальная опасность для жизни и здоровья граждан», — цитирует Ирину Лукичеву пресс-служба пензенского линейного отдела МВД России на транспорте.

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