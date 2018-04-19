Стало известно, что возводят вблизи железной дороги в Арбеково Общество

Пенза, 19 апреля 2018. PenzaNews. Автомойка на восемь постов, станция технического обслуживания (СТО) и магазин будут размещены вблизи железной дороги на улице Ладожской в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил представитель субарендатора земельного участка Алексей Безруков.

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По его словам, возведение объектов осуществляется в полном соответствии с действующим законодательством.

В подтверждение своих слов он показал пакет документов, в том числе договор субаренды части земельного участка площадью 28 соток, заключенный между ОАО «РЖД» и индивидуальным предпринимателем Любовью Чебаковой 22 марта 2017 года, согласно которому он передан для целей, не связанных со строительством, «под установку автомоечного комплекса и магазина сопутствующих товаров временного характера».

Аналогичное назначение объекта указано и в градостроительном плане земельного участка, который был подготовлен специалистом управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы.

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Отвечая на вопрос корреспондента ИА «PenzaNews» о том, не слишком ли много автомоек размещено на относительно небольшой территории, ведь только в районе многоквартирного дома №37 по улице Ладожской их уже три, а поблизости есть еще одна — самообслуживания, Алексей Безруков напомнил, что «спрос рождает предложение».

По его словам, объект планируется ввести в эксплуатацию в начале июня.

Кроме того, собеседник агентства добавил, что в субаренде у предпринимателя имеется участок около автодрома площадью 10 соток, который также находится неподалеку от железной дороги, однако там работы пока не ведутся.

Комментируя отсутствие паспорта объекта на участке, где работает строительная техника, Алексей Безруков отметил, что если это является нарушением, оно будет устранено.