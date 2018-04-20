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В Пензе сторонники КПРФ 22 апреля возложат цветы к памятнику Владимиру Ленину

12:15 | 20.04.2018 | Общество

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Пенза, 20 апреля 2018. PenzaNews. Члены и сторонники Коммунистической партии России по случаю 148-й годовщины со дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина проведут памятное мероприятие на центральной площади Пензы в предстоящее воскресенье, 22 апреля.

В Пензе сторонники КПРФ 22 апреля возложат цветы к памятнику Владимиру Ленину. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе пензенского обкома КПРФ, сбор участников ежегодной акции начнется в сквере Дениса Давыдова на улице Московской в 10.30.

«В 11.00 колонна двинется к памятнику Владимиру Ленину, где пройдет митинг. Затем состоится традиционная церемония возложения цветов и венков к подножию монумента», — сказали в пресс-службе.

Владимир Ильич Ульянов (псевдоним Ленин; 22 апреля 1870 года, Симбирск — 21 января 1924 года, усадьба Горки, Московская губерния) — российский и советский политический и государственный деятель мирового масштаба, революционер, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков).

Являлся одним из организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года в России, председателем Совета народных комиссаров (правительства) РСФСР, создателем первого в мировой истории социалистического государства, основоположником марксизма-ленинизма, идеологом Третьего (коммунистического) интернационала.

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