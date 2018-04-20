Губернатор и гендиректор АО «Транснефть – Дружба» обсудили реализацию социальных проектов Общество

Пенза, 20 апреля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и гендиректор АО «Транснефть – Дружба» Олег Богомолов обсудили реализацию социальных проектов в ходе встречи, состоявшейся в облправительстве.

Фото: Pnzreg.ru

Как отметил глава региона, ранее намеченные вопросы решаются в рабочем порядке, стороны выполняют взятые на себя обязательства.

«Я прошу передать благодарность президенту компании «Транснефть» [Николаю Токареву] — договоренность в решении прежде возникавших проблемных вопросов на территории Кузнецка достигнута, с населением нашли взаимопонимание, провели защитные мероприятия. Идет плановая работа в рамках сформированной дорожной карты», — сказал Иван Белозерцев.

Он напомнил, что в соответствии с подписанным соглашением о сотрудничестве между правительством Пензенской области и ПАО «Транснефть» начата реализация ряда социально значимых проектов.

Так, с помощью компании планируется осуществить реконструкцию шести объектов образования и культуры на территории Пензенской области. Взаимодействие предполагает проведение работ в музее-усадьбе В.Г. Белинского — в зданиях дома купца Антюшина и чембарского уездного училища.

В текущем году намечено начать строительство дома культуры на 150 мест в селе Решетино Пачелмского района.

Кроме того, в рамках целевого благотворительного пожертвования рассматривается вопрос о выделении средств на капитальный ремонт двух организаций образования — пензенского агропромышленного колледжа и колледжа информационных и промышленных технологий.

Также при финансовой поддержке «Транснефти» запланирован капремонт жилого корпуса, утепление фасада и ограждения мокшанского психоневрологического интерната.