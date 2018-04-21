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Пензенский губернатор поздравил муниципальных служащих с профессиональным праздником

10:06 | 21.04.2018 | Общество

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Пенза, 21 апреля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником, который отмечается в субботу, 21 апреля.

Пензенский губернатор поздравил муниципальных служащих с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Роль муниципалитетов в укреплении социально-экономического потенциала Пензенской области, повышении качества жизни людей трудно переоценить, ведь именно к вам чаще всего обращаются пензенцы со своими насущными заботами и проблемами», — отметил глава региона.

Он добавил, что перед муниципальными служащими стоит задача вывести деятельность органов местного самоуправления на качественно новый уровень, динамично развивать инфраструктуру городов и сел региона.

«Для ее решения необходимы высочайший профессионализм, активная гражданская позиция, ответственность, богатый опыт, целеустремленность и энергия. И такими замечательными качествами вы в полной мере обладаете. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и успешной работы на благо Сурского края!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

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