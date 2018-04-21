Более половины участников онлайн-опроса считают, что субботники нужны Общество

Пенза, 21 апреля 2018. PenzaNews. Около 54% респондентов считают, что субботники, которые обычно весной организуются в населенных пунктах, нужны. Таковы результаты проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» с 10 по 20 апреля 2018 года опроса, в котором приняли участие 500 пользователей из Пензенской области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Вопрос звучал следующим образом: «Как Вы считаете, нужны ли субботники или уборкой улиц должны заниматься коммунальные службы?»

Отвечая на него, вариант «Однозначно нужны» выбрали 37,2% респондентов (186 пользователей), «Скорее нужны» — 16,4% (82 пользователя).

Тех, кто полагает, что коммунальные службы должны наводить порядок на улицах без помощи населения, оказалось несколько меньше — в общей сложности 42%.

Так, в том, что субботники однозначно не нужны, уверены 31,8% участников опроса (159 пользователей), скорее не нужны — 10,2% (51 пользователь).

Затруднились с ответом 4,4% респондентов, или 22 пользователя.

Аналогичный опрос проводился на сайте ИА «PenzaNews» в марте 2017 года. Тогда около 69% проголосовавших высказались за то, что субботники нужны.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 21 апреля в Пензе состоялся общегородской субботник. В нем приняли участие чиновники, работники различных предприятий и учреждений, а также студенты.

По данным мэрии, на уборку улиц вышли около 29 тыс. человек. Общая площадь очищенной территории составила 944 тыс. кв. метров.

Следующий субботник состоится 28 апреля.