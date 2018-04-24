Пенза отмечена за организацию ярмарок товаров из России и СНГ Общество

Пенза, 24 апреля 2018. PenzaNews. Пенза награждена дипломом международного смотра-конкурса практик городов СНГ и Евразийского экономического союза «Город, где хочется жить – 2017».

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Как сообщает пресс-служба мэрии, муниципалитет удостоен награды за организацию выставок-ярмарок товаропроизводителей городов России и стран СНГ.

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Конкурс проводится Международной ассамблеей столиц и крупных городов во взаимодействии с исполнительным комитетом СНГ, Евразийской экономической комиссией, комитетом Госдумы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, а также Всероссийским советом местного самоуправления.

Мероприятие призвано выявлять, систематизировать и тиражировать опыт и реальные достижения в решении вопросов местного значения и проблем социально-экономического развития.