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В Пензе 40 юношей прошли отбор для участия в лагере «Гвардеец-2»

08:07 | 25.04.2018 | Общество

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Пенза, 25 апреля 2018. PenzaNews. 20 юношей младшей и столько же старшей возрастной категории отобраны для участия в юнармейском оборонно-спортивном лагере Приволжского федерального округа «Гвардеец-2» по итогам областных военно-патриотических сборов для допризывной молодежи «Три дня в армии», которые завершились на базе пензенского агропромышленного колледжа.

В Пензе 40 юношей прошли отбор для участия в лагере «Гвардеец-2». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В программу вошли занятия по общефизической, строевой, огневой, тактической и медицинской подготовке, поисковому делу и рукопашному бою. Также юноши проводили сборку и разборку оружия — АК-47, участвовали в соревнованиях по игровым видам спорта и в мероприятиях, направленных на командообразование.

Всего участие в мероприятии приняли 60 юношей в возрасте от 13 до 17 лет из числа обучающихся кадетских классов, воспитанников военно-патриотических клубов и объединений, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Состав формировался на основе представлений муниципальных органов управления образованием.

Помимо 40 юношей, отобранных для участия в лагере, смены которого пройдут в июне и июле, определен резервный список.

Целью проведения «Гвардейца-2» является развитие творческого потенциала, укрепление здоровья, патриотическое воспитание и получение молодыми людьми начальных знаний в области обороны государства, их подготовка по основам военной службы.

Ежегодно в его работе принимают участие 360 юношей из семи регионов ПФО, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

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