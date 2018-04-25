Дольщики отпраздновали день рождения Валентина Журавлева на крыльце «Пензастроя» Общество

Пенза, 25 апреля 2018. PenzaNews. Восемь дольщиков ОАО «Пензастрой», вложивших деньги в жилье, но так и не получивших обещанных квартир, устроили чаепитие на крыльце здания, в котором расположен офис застройщика, по случаю 81-летия генерального директора компании Валентина Журавлева.

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С собой они принесли воздушные шары, на одном из которых была надпись «Годы тебя не пощадили», а также подарочный пакет, наполненный мелкими камнями, символизирующими незавершенную стройку, и флаг «Бездомного полка».

Кроме того, специально к этой акции на заказ был сделан необычный торт с фигурками двух свиней. Одну из них кондитер изобразил в деловом костюме с ключом от автомобиля «Lexus». Второе животное одето более неформально.

Между фигурками свиней стоит чемодан, из которого торчат зеленые купюры. Надпись на табличке, помещенной позади этих персонажей, гласит: «Строительство ведет ОАО «Жилье», при этом буква «и» исправлена на «у».

Дольщики расстелили на ограждении крыльца скатерть, разрезали торт, предварительно сняв с него фигурки, и налили принесенный с собой в термосах чай. За их действиями наблюдали случайные прохожие, а также те, кто пришел в офис «Пензастроя» поздравить почетного гражданина города — это можно было понять по цветам у них в руках.

Спустя примерно 30 минут после начала акции дольщики проследовали в приемную, чтобы передать Валентину Журавлеву два куска торта, однако их не пустили. Дверь кабинета гендиректора, где находился именинник и поздравляющие из наровчатского землячества, оказалась заперта изнутри. После этого последовало двухчасовое ожидание.

За это время сотрудники «Пензастроя» успели вызвать три наряда вневедомственной охраны, которые не усмотрели каких-либо противоправных действий со стороны людей, оставшихся без своих квартир.

В какой-то момент одна из дольщиц вместе с другими поздравляющими все же зашла в кабинет Валентина Журавлева, после чего за ней тут же закрыли дверь изнутри.

Телефон женщины разрядился, поэтому оставшиеся снаружи участники акции не смогли до нее дозвониться, чтобы узнать обстановку. Спустя 20 минут они обратились за помощью к полицейским, проходившим мимо здания на улице Бекешской, а те вызвали на место наряд.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» заместитель главного редактора газеты «Улица Московская» Евгений Малышев, который выполняет функции пресс-секретаря «Бездомного полка», у прибывших на место стражей порядка возникли вопросы к двоим молодым людям, не пускавшим дольщиков в кабинет.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов также пообещали провести проверку законности удерживания женщины, которая после приезда полиции благополучно покинула здание.

Евгений Малышев пояснил, что генеральный директор «Пензастроя» после инцидента также ушел из офиса.

«Журавлев выходил в присутствии полиции, спускался из своего кабинета. Два сотрудника полиции шли за ним, он на них не обращал внимания, сел в свой «Lexus» прямо на их глазах и уехал», — сказал собеседник агентства.