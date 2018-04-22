«Бездомный полк» пензенских дольщиков провел шестой митинг Общество

Пенза, 22 апреля 2018. PenzaNews. Пензенские дольщики, которые в конце 2017 года объединились в «Бездомный полк», вышли на шестой по счету митинг в сквер имени Ф.Э. Дзержинского в воскресенье, 22 апреля.

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Изначально его планировалось провести у здания бывшего кинотеатра «Родина», однако организаторы подали в мэрию две заявки с нарушением сроков, поэтому протестное мероприятие власти не согласовали.

Приветствуя собравшихся, заместитель главного редактора газеты «Улица Московская», пресс-секретарь «Бездомного полка» Евгений Малышев, который выступил в роли ведущего митинга, сообщил, что в мае в Москве состоится заседание Госсовета с участием президента России Владимира Путина, в ходе которого планируется поднять проблему дольщиков и обсудить, «как людей проще выпихнуть в ЖСК».

«ЖСК [жилищно-строительный кооператив], как оказалось, это до такой степени сложно не только для нас, но даже для власти, для банкиров, которые боятся потерять свои деньги», — сказал он.

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В продолжение темы представитель ЖК «Райки» Илья Дремов обратил внимание на то, что на данный момент лишь 56 человек включены в реестр обманутых дольщиков, то есть официально получили этот статус.

«История такая же, как с митингом: одно дело если придет 55 человек, другое — 555 человек», — отметил он, подчеркнув, что чем больше людей в этом реестре, тем большее внимание будет уделяться решению проблемы, в том числе на федеральном уровне.

Дольщик предположил, что примерно через два месяца в отношении компании «Пензастрой» будет начата процедура конкурсного производства.

«Это означает, что где-то к августу перед всеми нами встанет вопрос о создании ЖСК. Если вдруг у нас не будет выхода и если вдруг нам придется вступить в данный ЖСК, то все наши требования будут считаться погашенными и при всем желании в данный реестр [обманутых дольщиков] мы вступить не сможем», — пояснил Илья Дремов.

Перед тем, как передать слово следующему выступающему, Евгений Малышев проинформировал участников митинга, что, по некоторым данным, банкротство ждет страховую компанию «Проминстрах», представители которой приехали в Пензу и активно изучают положение дел.

«Они боятся, что мы подадим на них иск и заберем у них деньги, которые они у нас, наверное, хотели «увести» куда-то», — сказал он.

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Затем к дольщикам обратилась представительница ЖК «Райки» Елена Юдина, которая высказала мнение, что попытки правительства Пензенской области помочь людям за полгода так и не увенчались успехом.

«У нас до сих пор нет ни застройщика, ни денег, ни земли. […] После того, как дольщики, обремененные ипотечными займами, стали требовать гарантии, правительство было вынуждено собрать совещание с представителями банков, Пенсионного фонда, органами опеки и Минобразования на этой неделе. [...] Губернатор [Иван Белозерцев] уже два месяца назад на открытии перинатального центра заявил [полпреду президента РФ в ПФО] Михаилу Бабичу, что о проблеме знают и решают, а работа только началась в четверг, 19 апреля», — констатировала она.

С этим согласился Евгений Малышев, который напомнил о сказанных перед телекамерами словах Ивана Белозерцева относительно планов по вводу всех пяти проблемных домов «Пензастроя», которое якобы должно было осуществить муниципальное предприятие «Пензгорстройзаказчик» во главе с депутатом Законодательного собрания Пензенской области от «Единой России» Вадимом Боринштейном.

Журналист отметил, что до настоящего времени от этих слов никто не отказался, однако обещание так и осталось невыполненным.

После этого дольщица ЖК «Тернопольский» Ида Маркина рассказала об одиночных пикетах, которые уже больше месяца проходят в Пензе, в том числе у здания правительства региона, а также о поездке в столицу.

«Наше требование к чиновникам звучит так: предоставьте нам застройщика, предоставьте нам дорожную карту и дайте нам гарантии правительства, в какие сроки, за какие материальные и нематериальные средства будет достроен наш дом. Мы долго ждали, верили, надеялись, что мы небезразличны нашему губернатору Белозерцеву Ивану Александровичу, но увы. Ждать у нас нет ни сил, ни времени, поэтому мы решили поехать в Москву», — сказала она.

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Ида Маркина сообщила, что первый одиночный пикет в столице на этой неделе был проведен у здания Госдумы РФ, второй — у телецентра «Останкино», сотрудник которого, по ее словам, признался, что «всем государственным телеканалам освещать тему обманутых дольщиков просто-напросто запрещено», а третий — у администрации президента РФ, где протестующим удалось попасть на прием.

В продолжение митинга Евгений Малышев отметил, что взаимоотношения дольщиков с ОАО «Пензастрой» и лично его руководителем Валентином Журавлевым сильно изменились: если раньше клиенты верили в намерение заслуженного строителя России завершить возведение проблемных объектов, то теперь у них есть основания сомневаться в его искренности.

В качестве примера он привел ситуацию с продажей строительной техники компанией «Инжстройсервис», которую до недавнего времени возглавлял сам Валентин Журавлев, а теперь — его внук Александр Панов.

По словам журналиста, имеются и другие факты, которые вызывают у дольщиков вопросы, в связи с чем планируется направить обращения врио начальника УМВД России по Пензенской области Вадиму Ковтуну, министру внутренних дел страны Владимиру Колокольцеву и главе Генпрокуратуры Юрию Чайке.

Евгений Малышев пояснил, что, в частности, оставшиеся без квартир люди просят проверить информацию о том, что супругой одного из сотрудников ОЭБиПК будто бы является главный бухгалтер «Инжстройсервиса», а материальное положение семьи в последнее время якобы существенным образом улучшилось.

После этого дольщик ЖК «Тернопольский» Евгений Плахих вновь вернулся к теме роли власти в той ситуации, в которой оказались клиенты недобросовестных застройщиков.

«Все, кто связался с ипотекой, с материнским капиталом, столкнулись с тем, что надо собрать кучу справок, надо прийти, обязательно сделать так, чтобы тебе поверили. [...] Тебя проверяют досконально, но почему застройщиков перед тем, как строить дом, не проверяет никто, получается?» — поинтересовался он.

Евгений Плахих также задался вопросом о том, почему власть не является реальным гарантом в отношениях между гражданами и различными структурами, в том числе строительными компаниями и банками.

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«Почему Белозерцев и [председатель правительства Пензенской области Николай] Симонов не хотят ничего делать в нашу пользу? Может быть, они просто не могут? Может быть, просто их слова очень слабы? [...] Если они такие слабые, они как бы нам как лидеры не особо-то и нужны. Может быть, стоит задуматься, что, может быть, надо уступить место другим — более активным, более сильным управленцам — и добровольно просто взять и, например, уйти, чтобы не было вот этих митингов, вот этих собраний и чтобы не было у нас пустых надежд на нашу власть, которая ничего делать нам просто не хочет?» — эмоционально сказал дольщик, а участники митинга тут же поддержали его аплодисментами и одобрительными криками.

Еще на один аспект проблемы обратил внимание Алексей Гордеев, купивший квартиру в ЖК «Тернопольский» в 2016 году.

Он напомнил, что губернатор Иван Белозерцев, по собственному признанию, еще в 2015 году знал о трудном положении «Пензастроя», однако до клиентов компании эта информация доведена не была.

«Знай я о таких проблемах, меня бы не было среди вас. Я бы просто не стал покупать эту квартиру», — заявил он.

Митинг, в котором, по подсчетам ИА «PenzaNews», приняли участие около 300 человек, продлился чуть более часа. Его участники приняли резолюцию с требованиями к федеральной и региональной власти.