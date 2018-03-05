Глава «Пензастроя» пообещал пересесть на общественный транспорт Общество

Пенза, 5 марта 2018. PenzaNews. Генеральный директор ОАО «Пензастрой», заслуженный строитель России Валентин Журавлев, который ранее был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта», пообещал дольщикам, что пересядет с автомобиля премиум-класса на общественный транспорт.

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То, что 80-летний руководитель компании-застройщика, где еще осенью 2017 года было введено наблюдение по иску Инвестторгбанка, передвигается на японском автомобиле марки «Lexus», выяснилось в ходе встречи с дольщиками, состоявшейся в понедельник, 5 марта.

Люди, вложившие деньги в новое жилье, но так и не получившие своих квартир, утром пришли к зданию «Пензастроя» на улице Бекешской, чтобы провести одиночные пикеты. Однако заместитель гендиректора компании Сергей Мозолин, увидев дольщиков с флагами и плакатами, выбежал на улицу и попросил их пройти в помещение, чтобы Валентин Журавлев мог лично ответить на все вопросы.

Фото: Vk.com/club155645868

В ходе беседы, продлившейся около часа, глава «Пензастроя» рассказал, в частности, что автомобиль премиум-класса он арендует у внука. Кроме того, он сообщил об уровне своей зарплаты, которая, по его словам, составляет 150 тыс. рублей в месяц.

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Дольщики рекомендовали Валентину Журавлеву убавить аппетиты и пересесть с дорогостоящей японской иномарки на общественный транспорт, которым пользуются обычные жители Пензы.

Помимо этого, они призвали руководителя компании ответить по долгам собственным имуществом, а также пригласили на согласованный с властями митинг, который состоится у здания бывшего кинотеатра «Родина» в Пензе в воскресенье, 11 марта.

В свою очередь Валентин Журавлев пообещал дольщикам, что начнет передвигаться на общественном транспорте уже со вторника, 6 марта.