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В Пензенской области в связи с праздниками пустят дополнительные электрички

10:46 | 26.04.2018 | Общество

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Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Дополнительные пригородные электрички будут курсировать по территории Пензенской области в связи с предстоящими праздниками.

В Пензенской области в связи с праздниками пустят дополнительные электрички

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минпрома, с 28 апреля по 3 мая, а также с 8 по 10 мая назначена электричка «Белинская — Пачелма», которая будет отправляться в 10.29 и прибывать в 11.37. В обратном направлении состав будет уходить в 14.27. На конечную станцию пассажиры прибудут в 15.35.

Также изменения затронут расписание по направлению «Рузаевка — Инза». С 29 апреля по 2 мая и 9 мая из Рузаевки пригородный поезд будет отправляться в 7.17 и приходить на конечную станцию в 9.20, а обратно — в 16.25 и 18.36 соответственно.

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