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«Индилайт» и «Гастрономъ» научат готовить вкусные блюда из индейки на гриле

13:54 | 26.04.2018 | Общество

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Пенза, 26 апреля 2018. PenzaNews. Группа компаний «Дамате», производственные мощности которой расположены в том числе в Пензенской области, и журнал «Гастрономъ» запустили в преддверии сезона пикников совместный проект, в рамках которого все желающие могут узнать рецепты вкусных блюд из мяса индейки.

«Индилайт» и «Гастрономъ» научат готовить вкусные блюда из индейки на гриле

Фото: пресс-служба ГК «Дамате»

При их приготовлении предлагается использовать продукцию под брендом «Индилайт», ассортимент которой постоянно расширяется и в настоящее время насчитывает свыше 300 позиций.

Перейти на страницу проекта с сайта «Гастронома» можно, кликнув по баннеру «Жги, жарь, жуй!», после чего есть возможность выбрать подходящий рецепт.

Все они разработаны поварами специально для приготовления на гриле. В каждом случае перечислено точное количество необходимых ингредиентов и приводится пошаговое описание действий.

Для наглядности рецепты различного уровня сложности из диетического мяса индейки сопровождаются фотографиями, которые помогут красиво оформить блюдо и удивить мастерством своих близких.

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Так, привычные шашлыки можно приготовить в необычном исполнении — с арахисово-кокосовым соусом, пожарить стейк с тайском стиле, сделать такос на углях, а также почерпнуть другие идеи, которые подойдут для загородного отдыха, в том числе на майские праздники.

«Благодаря запуску совместного проекта «Индилайт» и «Гастрономъ» потребители получили возможность разнообразить свое меню и научиться правильно готовить блюда из мяса индейки. Индейка на гриле — это полезная и вкусная альтернатива традиционным жирным сортам мяса. Однако далеко не все знают, как ее правильно приготовить», — прокомментировала директор по маркетингу «Дамате» Дарья Лащенко, добавив, что в этом прекрасно разбираются шеф-повара журнала «Гастрономъ».

Таким образом, компания сделала очередной шаг в обучении потребителей обращению с продуктом, который появился на рынке относительно недавно — ранее на телевидении были запущены видеоролики с рецептами блюд из индейки.

Кроме того, полезная информация для потребителей содержится на сайте «Индилайт», который был обновлен осенью 2017 года. Он также призван помочь покупателям выбрать продукцию по вкусу и узнать, как именно ее можно использовать в своем рационе.

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